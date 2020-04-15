Жители Татарстана, потерявшие работу из-за коронавируса, могут стать почтальонами

"Почта России" открыла порядка 300 вакансий для жителей Татарстана, из-за распространения коронавируса потерявших работу.

Как сообщают в пресс-службе компании, все обратившиеся будут официально трудоустроены, в перечне вакансий, который предлагается жителям РТ, есть почтальон и оператор отделения. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить обслуживание клиентов в почтовых отделениях, доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефонам 221 -18-98 и 221-18-68, либо позвонив по номеру контактного центра 8 800 200 28 84.