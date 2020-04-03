В Казани поймали очередных «бизнесменов», спекулировавших на продаже масок и антисептиков

В Казани задержали граждан, которые по завышенной цене перепродавали маски и антисептические средства.

Молодые люди покупали изделия через сайт бесплатных объявлений, в дальнейшем продавая товар по завышенным ценам.

Их вычислили сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ. Полицейские под видом покупателей «приобрели» партию медицинских изделий (4000 масок и 1000 флаконов антисептического средства). Скромная покупка обошлась в нескромные 336 тысяч рублей, говорят в оперштабе Татарстана по борьбе с коронавирусом. Никаких разрешительных документов на реализацию товара у задержанных не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»

Усматриваются тут и признаки противоправных действий в части осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее в Казани также задержали граждан, торговавших поддельными справками для передвижения по городу.