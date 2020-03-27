Правительству России предложили ограничить продажу алкоголя на время пандемии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В частности, Хамзаев предлагает правительству ввести особый режим продаж алкогольных напитков до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.

"Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя", — отметил Хамзаев.

При этом он уточнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что по данным на 27 марта в России выявлено 1036 случаев коронавируса, в Татарстане их 11. Тест на COVID-19 сделал мэр Казани Ильсур Метшин, а девушка с коронавирусом рассказала, как ее лечат в казанской больнице.