Уже на этой неделе в России запустят производство новой тест-системы для диагностики коронавируса

Минздрав России запустит производство новой тест-системы для диагностики COVID-19 на этой неделе. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2" получил регистрационное удостоверение еще 6 марта 2020 года.

По словам директора "Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему от существующих на рынке аналогов отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса.

Мощность производства составит до 50 тысяч тестов в сутки.