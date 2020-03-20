В Татарстане похолодает до -10 градусов

В ближайшие дни синоптики Гидрометцентра РТ обещают похолодание.

Согласно прогнозу, завтра, 21 марта, ночью температура воздуха на территории республики опустится до -1...-6 градусов, днем будет около 0...+5. В последующие сутки днем будет также холоднее: -4...+1 градус. В ночное время термометры покажут -5..-10 градусов. Кроме того, в выходные ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Сегодня жителей Татарстана ожидает ветреная погода: скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду, днем столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов.