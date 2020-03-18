Это социальная ответственность. Портал ProKazan.ru уходит на карантин

Число зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, один гражданин с симптомами инфекции выявлен в Татарстане, а редакция ProKazan.ru временно будет работать из дома.
Нет, мы не паникуем, и вам не советуем. Мы не скупаем в магазинах гречу и туалетную бумагу в промышленных масштабах и не постим фейки об ужасах пандемии. Но многие ребята из нашей редакции ежедневно проводят до трех часов в общественном транспорте (привет, Артур! ты уже доехал домой?) и, по роду деятельности, общаются с самыми разными людьми.
Риск столкнуться в автобусе с переносчиком коронавируса, разумеется, небольшой, но мы считаем, что будет социально ответственно не способствовать возможному распространению инфекции. Нам, как молодежи, вирус не страшен. Опасно не нам - опасны мы. Худшее, что мы можем сделать, это заразить пожилых людей, для которых коронавирус может закончиться летальным исходом. Аналогичные решения в эти дни принимают и другие компании и учреждения Татарстана. Как показал опыт европейских стран, карантин - действенный метод для сдерживания инфекции.
Карантин для редакции не означает, что наши читатели не будут получать свежие новости. Журналисты будут держать руку "на пульсе" и самое важное из жизни Казани и Татарстана будет оперативно появляться на сайте. А пока можете почитать все, что на данный момент вышло о коронавирусе на сайте ProKazan.ru. Не болейте, друзья!
- Когда все только началось, девушка из Китая рассказала нам об обстановке в стране.
- Ученые КФУ развеяли самые странные мифы о заболевании.
- В Казань привезли эвакуированных пассажиров коронавирусного лайнера. Казанцы и поддерживали идею, и возмущались.
- Жительница Казани прилетела с отдыха и очень негодовала, что ее не проверяли на коронавирус в аэропорту.
- Минздрав РТ заявил, что все прилетевшие из стран с неблагополучной обстановкой могут сдать анализы в поликлиниках по месту жительства. Наш корреспондент выяснил, где точно можно. (и это не везде)
- И снова привет из-за рубежа. Казанцы, живущие в Европе, Израиле и Австралии рассказали, как в их странах проходит карантин.
- Кому-то повезло меньше. Жительница Казани не может выбраться из Казахстана из-за пандемии.
- И, наконец, репортаж из супермаркетов города. Обезумевшие казанцы скупают все. (не надо так)
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