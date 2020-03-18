Это социальная ответственность. Портал ProKazan.ru уходит на карантин

Число зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, один гражданин с симптомами инфекции выявлен в Татарстане, а редакция ProKazan.ru временно будет работать из дома.

Нет, мы не паникуем, и вам не советуем. Мы не скупаем в магазинах гречу и туалетную бумагу в промышленных масштабах и не постим фейки об ужасах пандемии. Но многие ребята из нашей редакции ежедневно проводят до трех часов в общественном транспорте (привет, Артур! ты уже доехал домой?) и, по роду деятельности, общаются с самыми разными людьми.

Риск столкнуться в автобусе с переносчиком коронавируса, разумеется, небольшой, но мы считаем, что будет социально ответственно не способствовать возможному распространению инфекции. Нам, как молодежи, вирус не страшен. Опасно не нам - опасны мы. Худшее, что мы можем сделать, это заразить пожилых людей, для которых коронавирус может закончиться летальным исходом. Аналогичные решения в эти дни принимают и другие компании и учреждения Татарстана. Как показал опыт европейских стран, карантин - действенный метод для сдерживания инфекции.

Карантин для редакции не означает, что наши читатели не будут получать свежие новости. Журналисты будут держать руку "на пульсе" и самое важное из жизни Казани и Татарстана будет оперативно появляться на сайте. А пока можете почитать все, что на данный момент вышло о коронавирусе на сайте ProKazan.ru. Не болейте, друзья!