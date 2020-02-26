«Бомбу к нам завез»: казанцы высказались об эвакуированных с «коронавирусного» лайнера туристах

В минувшие выходные в Казань доставили восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Их разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице. Четверо из эвакуированных — татарстанцы. У троих туристов диагностирован коронавирус. Он протекает в легкой форме, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В Казани эвакуированным российским гражданам предстоит провести минимум 14 дней. Инкубационный период коронавируса может длиться до 38 дней, предупредили в КНР. Боксы инфекционной больницы снабжены всем необходимым для длительного проживания. Туристам даже предоставили планшеты с выходом в Интернет. Покой эвакуированных туристов охраняет Росгвардия, рассказала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Состояние находящихся на карантине россиян прокомментировал главный врач ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова" Марат Гатауллин.

"Состояние всех поступивших на сегодняшний день удовлетворительное. Проводится ежедневное медицинское наблюдение. Ни у кого из пациентов не зафиксировано повышение температуры тела, катаральных явлений нет. Все необходимое имеется", - заявил он.

Казань встретила эвакуированных сограждан понимающе спокойно. В сети можно встретить немного негативных комментариев по этому поводу.

Один из пользователей YouTube, например, считает, что Казань не готова принимать зараженных вирусом людей. Он опасается, что ситуация может выйти из-под контроля:

Комментарий на YouTube

"В Китае тоже имелись все средства, но они вирус удержать не смогли! На каком месте в развитии технологий Китай, а где РТ? Этих мажориков с круизного лайнера в Татарию пускать нельзя было! Мы простой народ, их за границу не отправляли родину защищать, они этот вирус где подцепили, там их оставить и нужно было. Всю Казань на карантин сейчас закрывать придётся. Как бы не пришлось полностью выжигать место вместе со всеми больными и врачами их обслуживающими, чтобы спасти всю Татарию. Очень необдуманный и глупый поступок руководителя региона. Он о наших детях не подумал вообще, когда дал согласие на ввоз нам сюда вируса! Бомбу завёз нам", - высказался комментатор.

Также на прошлой неделе в Казани группа родителей написала несколько писем в электронную приёмную президента Рустама Минниханова. Они боялись за здоровье своих детей, которые должны были принять участие в соревнованиях по фехтованию вместе со спортсменками из Китая. В правительстве решили развести приехавших на турнир китайских фехтовальщиц и других детей. Для юных акробатов организовали другой вход в Центр гимнастики, сообщают "Аргументы и Факты".

В основном, казанцы поддерживают сограждан, прибывших недавно в инфекционную больницу Казани, и желают им скорейшего выздоровления. На днях неравнодушные горожане утроили салют под окнами больницы, где находятся эвакуированные с лайнера туристы. С собой они также принесли плакат с надписью " Не болейте!"

В Интернете казанцы также защищают находящихся на лечении в Казани сограждан. Одна из подписчиц ProKazan.ru Вконтакте так прокомментировала ситуацию:

Комментарий подписчицы

"Я надеюсь, все обойдется. Не в сарае же их было закрывать? На их месте мог бы оказаться каждый. Хотели бы вы, чтобы ваших детей закрыли непонятно где и относились бы к ним, как к скоту? Думаю, нет. В Казани хорошие условия, прекрасные специалисты. Скоро все закончится. Не нагнетайте".

Если Казань приняла новость о эвакуации в столицу РТ зараженных россиян адекватно, то в Украине вернувшимся на Родину туристам с подозрением на коронавирус не были рады.

В Тернопольской области участники акции протеста сказали, что эвакуированных нужно отправить не в Тернополь, а в Чернбыль. Протестующие даже грозились сжечь эвакуированных сограждан вместе с санаторием, в котором их собирались разместить.

Во Львовский области протестующие заблокировали автомобилями въезд в местную больницу. Местные жители рассказали, что волнуются за здоровье своих детей, поэтому не хотят, чтобы к ним свозили украинцев из Китая. Когда сотрудники медицинского учреждения поняли, что эвакуированных к ним не повезут, они даже запели гимн. Некоторые из них плакали от радости, сообщают "Известия".

Казалось бы, у казанцев нет причин для паники. Попасть из Китая в Россию теперь можно только через аэропорт "Шереметьево". В международном аэропорту "Казань" с 27 января отменены рейсы в Китай. Последний самолет из аэропорта Санья прибыл в Казань 4 февраля.

Однако на прошлой неделе новый вирус добрался до Европы, попав сначала в Италию. На данный момент в Италии от коронавируса погибло десять человек, и свыше трехсот инфицированы. Вчера первые заболевшие появились в Швейцарии, Хорватии и Австрии, сообщает "Первый канал".

Для Китая Казань закрыта, но с европейскими странами сообщение еще продолжается.

География полетов казанских самолетов

По информации Государственной Комиссии здравоохранения КНР по состоянию на 26.02.2020 зарегистрировано 78190 случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора общее число заболевших в мире на сегодняшний день составляет 80995 подтверждённых случаев (прирост за сутки 847 случаев; 1,1 %). В 37 странах мира вне КНР зарегистрировано 2805 случаев.