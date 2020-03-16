В Казани дорожные полицейские помогли рожающей женщине добраться до больницы

Сотрудники Госавтоинспекции Казани помогли рожающей женщине добраться до медучреждения.

28-летняя жительница РТ ехала со своим мужем на авто из Зеленодольска в Республиканский перинатальный центр; в дороге она почувствовала, что у нее начинаются роды. На одном из перекрестков мужчина заметил патруль ДПС и попросил у них помощи, сказав, что жена рожает, а он сам плохо ориентируется в Казани.

Сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Рамиль Туктаров и лейтенант полиции Ринат Гилязетдинов с включенными спецсигналами сопроводили машину с будущей мамой в роддом, а позже приехали на выписку малышки. Девочку назвали Алиса, полицейские подарили ей автолюльку.

Родители девочки, в свою очередь, выразили сотрудникам ГИБДД благодарность за их умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанное их семье.

Напомним, ранее по просьбе родителей полицейские оперативно доставили в больницу ребенка с травмой головы.