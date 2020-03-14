В Казани скоропостижно скончался бывший директор «Татспиртпрома»

Сегодня в Казани на 39-ом году жизни скоропостижно скончался экс-директор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов, сообщает ИА «Татар -информ».

В тренажерном зале Миннахметов неожиданно почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, но доктора оказались бессильны.

Коллектив АО «Татспиртпром» выражает соболезнования в связи с кончиной Ирека Миннахметова, возглавлявшего компанию в течение пяти лет, об этом сообщают в пресс-службе предприятия.