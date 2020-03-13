Казанец, обстрелявший автобус №46 в Юдино, извинился за свое поведение. Об этом сообщают в Ассоциации АТП РТ.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "Молодой человек, в результате действий которого были повреждены стекла автобуса, пришел в транспортное предприятие и принес свои извинения. Он рассказал, что это произошло случайно, без злого умысла. Он раскаялся в совершенном проступке и заявил, что готов компенсировать причинённый материальный ущерб".

В ПАТП извинения были приняты. Напомним, что в МВД РТ по данному поводу было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".