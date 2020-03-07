«Почему люди такие дикие?»: в Казани на открытии магазина люди в давке теряли детей

В Казани на открытии "Галамарта" в Авиастроительном районе местные жители устроили самую настоящую давку. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

"Праздничное открытие магазина Галамарт.Ленинградская, Бехетле. Давка, теряют детей." - рассказывают казанцы.

Традиционно в комментариях граждане осуждают поведение тех, кто устраивает давки:

"Людям заняться нечем больше. в выходные в праздничные дни в тц лучше не соваться"

"Почему люди такие дикие. Зачем устраивать такую давку...аж детей потеряли. Можно же спокойно пройти"

"Наших людей не исправить"

"Позор! Народ -быдло ‼️И там стоят не материально нищие люди , а в душе у которых нищета ‼️Обхожу с призрением такие мероприятия !"

"С детьми то зачем лезть в такую давку? За мифическими скидками?"

"Первый магазин в селе открыли,все бежим, завтра ничего не останется. выглядит именно так)" - пишут казанцы (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, ранее в Казани резонанс вызвали очереди за бесплатной шаурмой.