Казанские экоактивисты на Масленицу показательно сожгли макет мусоросжигательного завода. Об этом они рассказали в своей группе "В Контакте".

"Сегодня мы были в Займище на незаконно засыпанном берегу Волги. Провожали зиму, встречали весну и сожгли чучело - макет мусороСЖИГАТЕЛЬНОГО завода. Макет был изготовлен из макулатуры (б/у картона и черновиков бумаги) и клейстера. Место костра закидали снегом и слепили снеговичок. Наше мероприятие посетили сотрудники полиции. Куда уж без них. Макет МСЗ горел ярко, сгорел быстро. Того же желаем планам инвестора МСЗ. Пусть они горят синим пламенем! " - написали активисты.

Напомним, что группа казанцев, несогласных со строительством МСЗ около Осиново уже давно проводит различные акции протеста. В начале декабря 2019 года они разбили палаточный лагерь на месте предполагаемого строительства, он простоял порядка двух недель. После активисты устраивали митинг у здания Казанского кремля, несколько человек привлекали к ответственности. С начала февраля они ежедневно выходят в одиночные пикеты против строительства завода.