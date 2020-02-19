В этом году отремонтируют одну из самых длинных улиц Казани

В 2020 году в Казани отремонтируют улицу Рихарда Зорге. Ремонтные работы пройдут на участке от улицы Даурская до улицы Юлиуса Фучика протяженностью 3,2 километра.

Здесь заменят верхний слой асфальта и благоустроят тротуары, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Ремонт улицы Зорге будет произведен в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Добавим, что улица Рихарда Зорге - одна из самых длинных в городе, ее протяженность составляет 4 километра.