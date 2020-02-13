Казанец отправится в колонию за кражи сумок в супермаркетах

40-летний казанец Юрий Маев осужден за серию краж из камер хранения в супермаркетах.

Как сообщили в прокуратуре Авиастроительного района, 20 февраля 2019 года около 18 часов подсудимый, находясь в помещении магазина,украл из ячейки камер хранения женскую сумку, причинив потерпевшей ущерб на сумму 5700 рублей.

При аналогичных обстоятельствах Маев совершил ещё четыре кражи из камер хранения, находящихся в магазинах крупных торговых сетей, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 22 тысяч рублей. Подсудимый свою вину полностью признал, однако ущерб не возместил. С учётом непогашенной судимости, суд назначил мужчине окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.