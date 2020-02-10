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Фото архив ProKazan.ru

Глава «РТ-Инвест»: в Казани против строительства МСЗ выступали криминальные проплаченные провокаторы

Cегодня, 10:12 239 2 Автор: prokazan.ru
Протесты под Казанью быстро закончатся, считает Шипелов

Глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов заявил, что в Казани в протестах против строительства МСЗ выступали проплаченные провокаторы. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК".

Как отметил Шипелов, на любой территории есть жители, которые действуют под разными мотивами. Кому-то не объяснили экологическую целесообразность строительства завода. Кто-то действует из других побуждений, делая себе политическую карьеру.

"В Казани существует такой "суповой набор" всех этих мотивов. То же самое было в Подмосковье. Но сейчас там нет протестов, никто не перекрывает дороги. Часть нашей социальной программы — это обязательное налаживание отношений с местными жителями. <...> В протестах в Казани, кроме мирных жителей, которых было немного, были и абсолютно криминальные проплаченные провокаторы. И тогда правоохранительные органы оперативно на это реагируют, привлекают сотрудников Росгвардии. Но Татарстан нельзя сравнивать с Шиесом [в Архангельской области]. Там полигон, а здесь, наоборот, строится инфраструктура для переработки и закрытия свалок." - отметил глава "РТ-Инвест".

Также Андрей Шипелов выразил мнение, что протесты под Казанью закончатся также быстро, как в Москве. 

"В Казани основных активистов пять человек, я знаю их всех поименно. Одна из них — Вера Керпель, хорошая девушка с добрыми глазами, большая молодец, молодая мама. Мы всегда открыты для коммуникаций. Если жители требуют диалога с самым первым лицом, то я, как собственник и гендиректор, приеду и буду общаться. Где-то не хватает информации, где-то действительно существуют провокаторы, которые сидят на зарплате у "полигонной" мафии, с ними тоже надо работать" - отметил он.

Компания "РТ-Инвест" создана в 2012 году при участии Госкорпорации Ростех. Она осуществляет прямые инвестиции на территории РФ и за рубежом, в том числе через создание и управление инвестиционными фондами. "РТ-Инвест" преимущественно инвестирует в быстрорастущие компании в секторах передовых индустриальных технологий, сфере обращения с отходами, информационных систем и транспортной телематики, производства строительных материалов, сообщается на сайте компании.

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комментарии

Горожанин
0
10 февраля 2020
10:29
А может он сам проплаченный провокатор?
Горожанин
0
10 февраля 2020
10:43
Его слова бы ему в глотку вбить
Горожанин
0
10 февраля 2020
11:18
ну он же За выступает а среди тех кто против - далеко не просто жители города или только Осиново
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А может он сам проплаченный провокатор?
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