Накануне в СМИ распространилась информация о том, что в Казани представители авиакомпании "Победа" отказали в ветерану в посадке на выбранное им место в самолете.

О возникшей ситуации "Татар-информ" рассказала дочь ветерана ВОВ Абдуллазяна Халимова. Она пожаловалась, что пожилым родителям тяжело во время длительного полета сидеть на узких местах, и ради этого она заплатила за дополнительную услугу "Выбор места", однако место повышенного комфорта в авиакомпании не предоставили. Сегодня, 5 февраля, пресс-служба лоукостера опубликовала официальный ответ.

"2 февраля на рейс DP338 Казань-Сочи был зарегистрирован клиент 1929 года рождения. У него было оплачено место с увеличенным пространством для ног. Выбранное им кресло расположено у эвакуационного выхода и не могло быть ему предоставлено. По принятым мировым стандартам безопасности, возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу.

Также в компании отметили, что ветерану предоставили специальное сопровождение для посадки в самолет, а деньги за неоказанную услугу вернули.

"Победа" с глубоким уважением относится к каждому клиенту почтенного возраста и, особенно, к ветеранам, и с удовольствием делает все возможное для максимального комфорта во время полёта. Но нарушение правил, связанных с безопасностью, невозможно при любых обстоятельствах" - резюмировали в пресс-службе лоукостера.