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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Казанские студенты разработали робота-промоутера эконом-класса

Cегодня, 10:19 45 1 Автор: prokazan.ru

Резиденты молодежного инновационного центра "Энергия" Казанского государственного энергетического университета разработали робота-визитницу. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Его отличие от уже существующих образцов - более низкая стоимость. Молодые люди разрабатывают решение, которое будет доступно для небольших компаний, поделились в КГЭУ. Робота можно будет купить или арендовать. 

На разработку автовизитницы в прошлом году в МИЦ "Энергия" было потрачено около 90 тысяч рублей. Этот робот пока умеет только раздавать визитки. Многофункциональная машина может стоить более 1 млн рублей, а аренда такого робота-промоутера обойдется в 50 - 100 тысяч.

Разработку студентов планируют представить на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии (ТЭФ). Он пройдет в марте в Казани.

"Мы планируем задействовать в экспозиции КГЭУ этого робота, чтобы посмотреть на реакцию гостей. Если увидим, что он отрабатывает заложенные задачи, то выйдем на серийный образец и продажи. На разработку робота-визитницы студентам понадобился год" - пояснили в вузе.

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комментарии

Горожанин
1
05 февраля 2020
10:45
Алиэкспресс скоро закроется. Где лего покупать будете?

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