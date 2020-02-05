Казанские студенты разработали робота-промоутера эконом-класса

Резиденты молодежного инновационного центра "Энергия" Казанского государственного энергетического университета разработали робота-визитницу. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Его отличие от уже существующих образцов - более низкая стоимость. Молодые люди разрабатывают решение, которое будет доступно для небольших компаний, поделились в КГЭУ. Робота можно будет купить или арендовать.

На разработку автовизитницы в прошлом году в МИЦ "Энергия" было потрачено около 90 тысяч рублей. Этот робот пока умеет только раздавать визитки. Многофункциональная машина может стоить более 1 млн рублей, а аренда такого робота-промоутера обойдется в 50 - 100 тысяч.

Разработку студентов планируют представить на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии (ТЭФ). Он пройдет в марте в Казани.

"Мы планируем задействовать в экспозиции КГЭУ этого робота, чтобы посмотреть на реакцию гостей. Если увидим, что он отрабатывает заложенные задачи, то выйдем на серийный образец и продажи. На разработку робота-визитницы студентам понадобился год" - пояснили в вузе.