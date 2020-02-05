На Фермском шоссе в Казани грузовик раздавил легковушку

Сегодня утром на Фермском шоссе произошло ДТП у с участием трех машин. Видеозаписи с места событий появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что столкнулись две легковые машины и одна грузовая. Одна из легковушек в результате удара оказалась просто смята. Вторая, также с повреждениями, стоит недалеко от места ДТП. О пострадавших в результате аварии пока неизвестно, однако на записи видно, что потребовалась помощь спасателей и медиков.

Еще одна жесткая авария произошла сегодня под Казанью в Лаишевском районе. Как говорят очевидцы, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.