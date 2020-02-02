Народная артистка Татарстана Гузель Уразова не может определиться, татарка она или башкирка

Певица Гузель Уразова в эфире башкирского телеканала заявила, что она по национальности - башкирка. Она дала утвердительный ответ на вопрос ведущего, который спросил, правда ли Уразова - пермская башкирка.

Позже в своем "Инстаграм" артистка сообщила, что она все же татарка:

"...у меня в паспорте написано, что татарка, я говорю по-татарски и пою на татарском" - заверила певица своих подписчиков.

Напомним, что Гузель Уразова родом из села Барда Пермского края, национальный состав населенного пункта смешанный, там живут и татары, и башкиры. Уразова является народной артисткой Татарстана и заслуженной артисткой Республики Башкортостан.

Ранее артистка попала в СМИ из-за скандала с видео. Вместе с Фирдусом Тямаевым она шутила над сбитым на дороге животным, а запись опубликовала в "Инстаграм". Позже Уразова объяснила, что это был просто кусок меха.