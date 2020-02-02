Пинали ногами, били по голове: казанский активист движения против МСЗ заявил о покушении на него

Казанский экоактивист Александр Давыдов заявил о покушении на него. Как мужчина рассказал "Рупору Москвы", на него напали в ночь с 31 января на 1 февраля.

"Я когда подходил к своей машине около дома, два человека окликнули меня, третий подбежал и ударил меня чем-то по голове, я упал, меня избили. <...> Ногами пинали, еще дубинкой какой-то били. А потом сказали: "Живи смирно и не высовывайся" - поделился активист.

Александру удалось вырваться и добежать до ближайшего магазина, откуда он вызвал скорую, его отправили в больницу. Как признался экоактивист, нападение - не первая неприятная "случайность", которая произошла с ним за последнее время: проколотые шины автомобиля и дважды разбитые стекла в квартире, по мнению мужчины, также являются "намеками".

Происходящее Давыдов связывает с заявлением о превышении должностных полномочий, которое он написал на некоего "майора Конаныхина". 17 января полицейские задержали одну из активисток движения, поддержать ее в ОП "Япеева" отправились соратники, к которым, как заявил Александр, была применена физическая сила.

Давыдов на камеру продемонстрировал следы избиения

Также мужчина добавил: накануне нападения он стоял с плакатом у школы №181, где в тот момент проходила презентация фандоматов для сбора банок и бутылок.

"Ко мне, конечно, никто не подошел, и ночью на меня напали <...> При это Минниханов вчера утром сказал, что с противниками МСЗ нужно встречаться и разговаривать" - рассказал собеседник "Рупора".

Также мужчина продемонстрировал побои и заверил, что все они зафиксированы. Давыдов уверяет, что из-за травм ему приходится принимать обезболивающие препараты

"Не очень хорошо я себя чувствую, я просто попросил в травмпункте вколоть мне обезболивающие, до этого попросил в 7 больнице вколоть, и еще сам две таблетки съел, потому что без обезболивающих вообще дикая боль".