Продавец казанского салона сотовой связи украл деньги и четыре телефона

Бывшего продавца-консультанта из Казани обвиняют в присвоении денег и четырех телефонов. Об этом сообщают в прокуратуре РТ.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2019 года 21-летний фигурант дела похитил из салона сотовой связи, где он работал, вверенные ему деньги - более 68 тысяч рублей, а также четыре мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый полностью признал, частично возместив ущерб. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.