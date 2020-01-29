«Пойдем, выйдем». В Татарстане в кафе из-за ошибки бармена произошла драка

В Буинске вынесли приговор 25-летнему парню, признанному виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По версии следствия, в августе прошлого года подсудимый выпивал в кафе-баре, когда услышал, что одна из посетительниц предъявляет претензии бармену, якобы неправильно выдавшему сдачу за покупку алкоголя. Парень решил заступиться за бармена и вступил в конфликт с супругом недовольной дамы.

Мужчины вышли на улицу, где подсудимый нанес несколько ударов кулаком по лицу оппонента, а когда последний упал, избил его ногами. Потерпевший получил множественные переломы костей лица.

Суд назначил виновному шесть месяцев ограничения свободы, сообщается, что в суде он полностью признал свою вину.