В Казани сняли на видео, как пьяная девушка протаранила несколько автомобилей

17 января в одной из социальных сетей опубликовали видеозапись, на которой автоледи протаранила несколько машин.

Как сообщили свидетели, ДТП произошло на улице Туфана Минуллина. По их словам, девушка за рулем «Хендэ» сначала стукнула «Шевроле», а потом вылетела с дороги, протаранив «КИА» и внедорожник «БМВ».

Пользователи социальной сети прокомментировали ситуацию:

«Малолетняя неадекватная девушка за рулём- это нормально? Таких реально сразу в наручники надо»;

«Самое главное, никто не пострадал».