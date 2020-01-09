В Кировском районе Казани у предпринимателя изъяли более 12 литров алкоголя

В ГИС "Народный контроль" поступило обращение с информацией о незаконной продаже спиртного в одном из магазинов Казани.

Как сообщили в Госалкогольинспекции РТ, 28 декабря в рамках рассмотрения обращения сотрудники выехали на проверку указанной торговой точки. В ходе проведения административного расследования сотрудники контрольно-инспекционного отдела установили факт продажи пива без сопроводительных документов, подтверждающих качество и легальность продукции. Оборот алкоголя не фиксировался в ЕГАИС.

У предпринимателя изъято более 12 литров пива и пивных напитков, а вот сумма наложенных штрафов будет более значительной, уверяют в Госалкогольинспекции. Добавим, что двумя днями ранее в магазине на Павлюхина изъяли более 1 литра спиртосодержащей продукции в виде "фанфуриков".