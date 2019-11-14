Появился список улиц Казани, которые отремонтируют в следующем году

На сайте мэрии города опубликован список улиц, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году.

Планируется, что в Казани обновят проспект Победы от ул.Завойского до Третьей транспортной дамбы, ул.Рихарда Зорге на участке от ул.Даурская до ул.Братьев Касимовых, ул.Болотникова, ул.Фрунзе и ул.Тэцевская. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 29,3 километра.

Всего в 2020 году в Татарстане планируется отремонтировать 114 километров дорожного полотна.