Стало известно, когда в Казани откроется новый зоопарк

Новый зоопарк «Река Замбези. Африка» в Казани откроют для посетителей накануне Нового года.

Сейчас в новых вольерах уже обживаются сурикаты, гамадрилы, даманы, крокодилы и белоголовые сипы. На минувшей неделе сюда переселили самого крупного на сегодняшний день животного в зоопарке – бегемота Захарии.

В ноябре к обитателям зоопарка прибавятся фламинго, журавли, кафрский ворон, цапля, зебры, гепарды и шимпанзе. А полное заполнение вольеров завершится в ближайшие два года.

«Сейчас переселенные животные проходят адаптацию на новом месте жительства перед встречей с посетителями. Для посетителей «Река Замбези» откроется в конце декабря. Планируется завезти некоторые виды животных, которые не представлены ни в одном из российских зоопарков - например, африканских слонов и черных носорогов.», - рассказали в администрации города.

Отмечается, что половину территории нового зоопарка занимают зеленые насаждения. Здесь высажено 300 деревьев, 4,8 тыс. кустарников и 14 тысяч многолетних растений.