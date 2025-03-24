Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Учёные из Великобритании выяснили, что определённые компоненты питания могут замедлить развитие рака простаты. В ходе четырёхмесячного эксперимента у мужчин, включивших эти продукты в рацион, скорость распространения опухоли снизилась на 42%.

В исследовании участвовали пациенты с ранней стадией заболевания. Им назначали добавки, содержащие натуральные фитохимические соединения. Часть добровольцев дополнительно получала пробиотики для усиления эффекта. В результате у большинства состояние стабилизировалось, а в некоторых случаях опухоль даже уменьшилась.

Как сообщил профессор Роберт Томас, онколог из больниц Адденбрука и Бедфорда, участники принимали по две капсулы в день. Препарат включал экстракты брокколи, зелёного чая, граната, имбиря, куркумы и клюквы.

Профессор выразил надежду, что такие меры позволят мужчинам избежать тяжёлых форм лечения и связанных с ними побочных эффектов. Об этом сообщает MiraNews со ссылкой на UfaTime.ru.