Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты
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Учёные из Великобритании выяснили, что определённые компоненты питания могут замедлить развитие рака простаты. В ходе четырёхмесячного эксперимента у мужчин, включивших эти продукты в рацион, скорость распространения опухоли снизилась на 42%.
В исследовании участвовали пациенты с ранней стадией заболевания. Им назначали добавки, содержащие натуральные фитохимические соединения. Часть добровольцев дополнительно получала пробиотики для усиления эффекта. В результате у большинства состояние стабилизировалось, а в некоторых случаях опухоль даже уменьшилась.
Как сообщил профессор Роберт Томас, онколог из больниц Адденбрука и Бедфорда, участники принимали по две капсулы в день. Препарат включал экстракты брокколи, зелёного чая, граната, имбиря, куркумы и клюквы.
Профессор выразил надежду, что такие меры позволят мужчинам избежать тяжёлых форм лечения и связанных с ними побочных эффектов. Об этом сообщает MiraNews со ссылкой на UfaTime.ru.
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