ChatGPT может заменить поход к психологу

Новое исследование показало, что искусственный интеллект может предоставлять психологическую поддержку на уровне с профессиональными терапевтами, а в некоторых аспектах – даже лучше.

В эксперименте ученые смоделировали сценарии парной терапии, например, ситуацию, в которой один из партнеров не понимает депрессию другого. Опытные психотерапевты и ChatGPT дали свои ответы, после чего 830 участников случайным образом получали одно из них.

Результаты показали, что люди с трудом различали, кто именно дал совет – ИИ или живой специалист. Правильно определить автора они смогли в 56,1% случаев для психологов и в 51,2% случаев для ChatGPT. Более того, пользователи чаще отдавали предпочтение ответам ИИ, особенно за счет большей эмпатии, понимания и актуальности информации.

Как чат-боты могут помочь в психотерапии?

Специалисты отмечают, что психологическая практика могла бы выиграть от интеграции ИИ, так как количество терапевтов недостаточно для всех нуждающихся.

Лицензированный психолог Джессика Джексон пояснила:

«Хотя терапия должна быть доступна каждому, не всем она нужна. Чат-боты могут удовлетворить эту потребность».

ИИ-помощники могут восполнить пробелы в знаниях о психическом здоровье, сделать психологическую поддержку доступнее и особенно помочь людям с социальной тревожностью, которым сложно обращаться к живым специалистам.

Исследование может дать толчок к созданию новых тестов и методик для улучшения работы чат-ботов в психотерапевтических целях.