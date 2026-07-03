Жительница Татарстана победила тяжелую миастению благодаря врачам РКБ

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана помогли жительнице Зеленодольска справиться с тяжелой миастенией. Об истории ее выздоровления рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Женщина поступила в больницу с подозрением на инсульт: у нее внезапно онемел язык и нарушилась координация. Диагноз не подтвердился, однако состояние пациентки стремительно ухудшалось. Она потеряла способность двигаться и с трудом дышала.

В РКБ, куда направили пациентку, диагностировали тяжелую миастению. После консультаций с экспертами Научного центра неврологии ей назначили гормональную терапию. Лечение дало результаты: сначала женщина начала сидеть, затем вставать, а позже — ходить. Сейчас она практически вернулась к привычной жизни.

Пациентка от души поблагодарила медиков за упорство и веру в нее, назвав врачей второй семьей.