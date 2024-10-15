Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет на пропаганду чайлдфри

Комитет Госдумы по информационной политике, технологии и связи рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, запрещающий "пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри)".

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенкои ряд депутатов.

Согласно законопроекту, "пропаганда чайлдфри" будет запрещена в СМИ, интернете, кино и рекламе.Штрафы за нарушение составят:

до 400 тысяч рублей для физических лиц

до 800 тысяч рублей для должностных лиц

до 5 миллионов рублей для юридических лиц

Что представляет собой запрет на пропаганду чайлдфри? Широко ли распространено в России и в Татарстане данное явление? И насколько эффективной мерой по борьбе с чайлдфри будет, по мнению депутатов Госсовета Татарстана и других экспертов, запрет на него на законодательном уровне? Читайте об этом в нашем материале.

Что считается публичной пропагандой чайлдфри?

Новый законопроект предполагает немалые штрафы за пропагандирование бездетности в публичном пространстве.

«За распространение такой информации будет накладываться штраф в размере до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и до 5 миллионов рублей — для юридических лиц», — рассказал Prokazan адвокат, кандидат юридических наук, доцент Павел Мазуренко.

Под пропагандой чайлдфри имеется в виду навязывание своего мнения по поводу того, что лучше не иметь детей, в СМИ, в соцсетях и на других публичных площадках, отмечает юрист. По всей вероятности, к ней будут относить и высказывания такого рода в комментариях под постами в пабликах.

«С моей точки зрения, комментарии в соцсетях тоже будут считаться пропагандой. Потому что их видит много людей. Поэтому такие высказывания в данном случае, я думаю, недопустимы», - прокомментировал Павел Мазуренко.

А вот если человек просто заявил в личной беседе или переписке о том, что он против рождения детей, по мнению адвоката, никто его к административной ответственности привлекать не будет.

Далеко не каждое высказывание в пользу бездетности будет попадать под понятие пропаганды чайлдфри. Но грань здесь может быть очень тонкой.

«Если кто-то говорит: «Я не хочу детей, и у меня их не будет, такова моя жизненная позиция», это не будет считаться пропагандой чайлдфри. А вот если человек утверждает, что, поскольку у него нет детей, он намного круче, чем те, у кого они есть, это уже пропаганда чайлдфри», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Есть не только чайлдфри, но и чайлдхейт

По ее словам, проблема распространения идеологии бездетности стоит в Татарстане и в России достаточно остро.

«Пропаганда чайлдфри довольно широко представлена в СМИ, у блогеров и вообще в информационном пространстве в целом, — говорит Ирина Волынец. — Повсеместно встречаются высказывания, которые дискриминируют матерей. Нередко людей с детьми сравнивают с людьми без детей в пользу последних. Более того, в соцсетях есть сообщества, которые даже насаждают ненависть к детям — чайлдхейт. Достаточно посмотреть записи с хештегом «яжемать». И вы увидите, что в интернете высмеивают матерей, наделяют их различными нелицеприятными эпитетами. И часто в сети вообще показывают, что женщины, которые имеют детей, просто глупые, никчемные создания».

На фото: Ирина Волынец. Фото из личного архива Ирины Волынец

И самое плохое, что в подобных пабликах сидит очень много молодежи, отмечает собеседница издания. Если какая-то юная девушка один раз увидит в интернете пропаганду чайлдфри, возможно, это и не отобьет у нее желание стать матерью. Но если она будет систематически сталкиваться с такой информацией, не исключено, что она в конечном итоге решит не иметь детей. Между тем, период, когда женщина может родить, ограничен. С 30 лет у нее с каждым годом снижаются шансы на то, чтобы стать матерью. А бывают и такие случаи, что девушка с этого возраста уже и не может забеременеть, отмечает Ирина Волынец. И в данном контексте очень важно оберегать подрастающее поколение от идеологии чайлдфри, которая в последнее время насаждается в обществе.

По мнению собеседницы издания, запрет на ее распространение на законодательном уровне будет вполне действенной мерой.

«Я абсолютно уверена, что новый законопроект позволит успешно бороться с движением чайлдфри. Так, например, результаты мер против пропаганды ЛГБТ в России оказались очень эффективными и теперь этой пропаганды практически нет. Так же будет и здесь», — говорит Ирина Волынец.

Однако некоторые эксперты сомневаются в том, что такой метод борьбы с движением чайлдфри будет действенным. Так, например, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев считает, что новый законопроект уже имеет тот «побочный эффект», что при цели свести к минимуму распространение этой идеологии в обществе он, наоборот, привлек к ней внимание.

"Думаю, что большинство наших граждан не знали о чайлдфри, пока об этом не стали громко говорить"

«О чайлдфри я ничего не слышал до тех пор, пока о них не начали говорить политики, чиновники и пока о нем не стали писать СМИ. И я думаю, что большинство наших граждан тоже ничего об этом не знали, пока мы сами не стали об этом громко говорить. То есть, мы создали такой ажиотаж вокруг движения чайлдфри, что, сами того не хотя, популяризировали данное движение», — прокомментировал Эдуард Шарафиев.

По мнению парламентария, сейчас люди активно переезжают в города, растет уровень их благосостояния. А общество так устроено, что когда мы получаем определенные цивилизационные блага, мы начинаем жить для себя и откладывать создание семьи. Вначале люди хотят сделать карьеру, выразить себя как личность и только потом уже задумываются о рождении детей. Но причина здесь не в чайлдфри. Да и вообще я не думаю, что эта идеология широко распространена в России. Если, например, взять моих знакомых, среди них вообще нет ни одного ее приверженца.

На фото: Эдуард Шарафиев. Фото: ЛДПР

Вместе с тем, депутат признает, что попытки навязать россиянам движение чайлдфри все же имели место. Но бороться с этой идеологией, на его взгляд, лучше было бы более незаметными способами. А для повышения рождаемости, по мнению Шарафиева, полезнее делать акцент на мерах поддержки матерей и семей с детьми.

Когда человек отказывается в принципе иметь детей – это ненормально

Большинство депутатов, с которыми мы пообщались, положительно относятся к новому законопроекту и считают его действенной мерой в борьбе с чайлдфри.

«Я уверена, что это нужное решение, которое направлено, в первую очередь, на защиту, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, семейных ценностей. Отмечу, что законопроект не затрагивает права граждан на свободный выбор своего будущего – это дело личное. Но закон установит запрет на пропаганду отказа от деторождения, агитацию за жизнь без детей и активную демонстрацию такой жизни», — говорит депутат Госсовета Татарстана, член «Единой России» Светлана Захарова.

На фото: Светлана Захарова. Фото из личного архива Светланы Захаровой

Светлана Захарова также подчеркнула, что для повышения рождаемости важны меры поддержки семей с детьми и пропагандирование в обществе материнства и отцовства.

Идею запрета на пропаганду чайлдфри поддерживает и депутат Госсовета Татарстана, член КПРФ Николай Атласов.

«Что касается самой идеи запрета чайлдфри, то я считаю ее полезной, потому что в любой нормальной стране нормальные люди всегда буду желать иметь детей. Так заложено природой человека. Когда человек отказывается в принципе иметь детей – это ненормально», — заявил Атласов.

По его мнению, такой подход вреден, социально опасен, а потому такие идеи следует ограничивать в распространении. Причем, когда говорят о праве людей на такой образ жизни, парламентарий не воспринимает подобную логику. Он считает, что любой человек живет в определенной системе ценностей, где есть свои ограничения. Мы же не пропагандируем право человека на воровство, считая это социальным отклонением. Так же, на мой взгляд, социальным отклонением, причем опасным для общества, является пропаганда чайлдфри. Поэтому ее запрет оправдан.

«Вместе с тем, любой закон следует анализировать не только с точки зрения содержащихся в нем норм, но и в рамках правоприменительной практики. Поэтому пока выносить окончательные суждения по нему еще рано», — отметил Атласов.

При этом депутат заявил, что такая ситуация, когда молодые семьи не могут завести детей по экономическим причинам или по медицинским показаниям, не относится к чайлдфри.