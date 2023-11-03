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· Виктория Козырева

Технологические стартапы из Республики Татарстан смогут сделать пилотные внедрения в крупных корпорациях до конца текущего года

Технологические стартапы из Республики Татарстан смогут сделать пилотные внедрения в крупных корпорациях до конца текущего года

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ИТ-Парк открыл приём заявок на участие в одномесячном буткэмпе (коротком интенсивном образовательно-консультационном курсе), направленным на ускоренное развитие технологических стартапов через кооперацию с индустриальными партнерами и получение опыта пилотирования на площадках индустриальных партнеров.

Курс будет проводиться в смешанном (очно-заочном) формате и включать образовательные семинары, ориентированные на выстраивание работы с корпорациями, крупными ИТ-компаниями и банками, индивидуальную работу (сессии) с экспертами и наставниками, практические занятия, выступление на очном демо-дне и пилотирование на площадках индустриальных партнёров.

Программа специально разработана для технологических стартапов, реализующих проекты в области сквозных цифровых технологий по одному из следующих направлений: промышленность и строительство, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, искусственный интеллект и информационные технологии, креативные индустрии, роботехника и беспилотные летательные аппараты.

Заявки принимаются от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, которые ориентированы на кооперацию с индустриальными партнерами, имеют готовый продукт или его прототип, пригодный для пилотного тестирования, и слаженную команду не менее чем из 3 человек.

Главной особенностью программы является пилотирование инновационных решений стартапов на площадках промышленных предприятиях и в крупных ИТ-компаниях в формате FastTrack. Как отмечают организаторы, для каждого участника будет подобран индустриальный партнёр, готовый провести пилотное тестирование (внедрение) до конца 2023 года.

В ходе программы участники при содействии экспертов и наставников разработают методологию, программу и дорожную карту пилотного тестирования.

При этом организаторы готовы компенсировать расходы на логистику и проживание для 1 представителя команды стартапа в целях проведения пилотного тестирования на площадке индустриального партнёра за пределами г. Казань.

Кроме того, участники получат сертификаты за участие в демо-дне и прохождение пилотирования, а также удостоверения о прохождении дополнительной образовательной программы (программы повышения квалификации) установленного образца.

Все участники, подавшие заявки, получат доступ к первому образовательному модулю, который пройдет в формате онлайн. По результатам отборочных мероприятий команды 15 проектов продолжат обучение до финального демонстрационного дня и смогут сделать пилотные запуски в корпорациях.

Подать заявку на бесплатное участие в акселератора можно до 8 ноября 2023 года по ссылке.

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