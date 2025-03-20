25 марта в Казани пройдет бесплатное мероприятие по информационной безопасности для собственников и директоров малого и среднего бизнеса.

25 марта «СёрчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной безопасности – проведет бесплатную конференцию для собственников и директоров бизнеса, а также менеджеров высшего звена. Спикеры конференции – эксперты ИБ-разработчика и представители ИТ-компаний Cryptora и ICL Services. Эксперты расскажут о защите компаний на реальных примерах и собственном опыте.

Тема конференции: «Безопасность бизнеса: как сохранить деньги, репутацию и клиентов».

Мероприятие станет навигатором в первых шагах построения системы безопасности в компании. Участников ждут практические кейсы и обзор инструментов, которые помогут установить баланс между эффективной защитой и слаженной работой всех отделов. Спикеры расскажут, как проконтролировать продуктивность сотрудников, предотвратить потерю ценных кадров, выявить случаи корпоративного мошенничества и защитить компанию от оборотных штрафов за утечку персональных данных.

«По нашим данным, 66% российских организаций фиксируют утечки информации по вине собственных сотрудников, в 37% компаний утекают персданные. В мае вступит в силу закон об оборотных штрафах за утечку ПДн: при первом инциденте компании заплатят от 3 млн до 20 млн руб и от 20 млн до 500 млн руб – при повторном»

– Вероятность получить финансовый и имиджевый ущерб серьезно выросла. При этом не все компании могут предотвратить эти риски: нет инструментов контроля и нужных компетенций, сложно найти и нанять ИБ-специалистов, – отмечает Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СёрчИнформ». – На конференциях мы поделимся, как решить проблему утечек просто и выгодно. Расскажем, что еще угрожает стабильности и безопасности бизнеса и как с этими угрозами справиться».

Конференция «СёрчИнформ» – это не только про доклады, но и про комьюнити. Участники смогут неформально пообщаться с экспертами по безопасности, получить ответы на наболевшие вопросы и обменяться опытом с коллегами – другими собственниками, руководителями бизнеса.

Конференция пройдет 25 марта в AZIMUT Отель Бауман Казань. К участию приглашаются собственники и руководители компаний малого и среднего бизнеса, а также менеджеры высшего звена, заинтересованные в повышении продуктивности сотрудников и снижении рисков внутренней безопасности.