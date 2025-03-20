Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани

25 марта в Казани пройдет бесплатная конференци...

Подписаться на Дзен.канал

25 марта в Казани пройдет бесплатное мероприятие по информационной безопасности для собственников и директоров малого и среднего бизнеса.

25 марта «СёрчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной безопасности – проведет бесплатную конференцию для собственников и директоров бизнеса, а также менеджеров высшего звена. Спикеры конференции – эксперты ИБ-разработчика и представители ИТ-компаний Cryptora и ICL Services. Эксперты расскажут о защите компаний на реальных примерах и собственном опыте.

Тема конференции: «Безопасность бизнеса: как сохранить деньги, репутацию и клиентов».

Мероприятие станет навигатором в первых шагах построения системы безопасности в компании. Участников ждут практические кейсы и обзор инструментов, которые помогут установить баланс между эффективной защитой и слаженной работой всех отделов. Спикеры расскажут, как проконтролировать продуктивность сотрудников, предотвратить потерю ценных кадров, выявить случаи корпоративного мошенничества и защитить компанию от оборотных штрафов за утечку персональных данных.

«По нашим данным, 66% российских организаций фиксируют утечки информации по вине собственных сотрудников, в 37% компаний утекают персданные. В мае вступит в силу закон об оборотных штрафах за утечку ПДн: при первом инциденте компании заплатят от 3 млн до 20 млн руб и от 20 млн до 500 млн руб – при повторном»

– Вероятность получить финансовый и имиджевый ущерб серьезно выросла. При этом не все компании могут предотвратить эти риски: нет инструментов контроля и нужных компетенций, сложно найти и нанять ИБ-специалистов, – отмечает Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СёрчИнформ». – На конференциях мы поделимся, как решить проблему утечек просто и выгодно. Расскажем, что еще угрожает стабильности и безопасности бизнеса и как с этими угрозами справиться».

Конференция «СёрчИнформ» – это не только про доклады, но и про комьюнити. Участники смогут неформально пообщаться с экспертами по безопасности, получить ответы на наболевшие вопросы и обменяться опытом с коллегами – другими собственниками, руководителями бизнеса.

Конференция пройдет 25 марта в AZIMUT Отель Бауман Казань. К участию приглашаются собственники и руководители компаний малого и среднего бизнеса, а также менеджеры высшего звена, заинтересованные в повышении продуктивности сотрудников и снижении рисков внутренней безопасности.

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте.

Реклама. ООО «СерчИнформ». Erid: 2W5zFJACj6G

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

что будет если жук вонючка попал своей кровью не на ногу

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Интересное в Казани

2 дня назад

Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000 участников уже в деле!

занятия фигурным катанием для детей в москве в Москве

Не у нас

5 часов назад

В Омане и Намибии найдены странные тоннели возрастом почти 2 млн лет

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Не у нас

21 час назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

Не у нас

2 часа назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Новости Татарстана

28 минут назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

Не у нас

33 минуты назад

В Тихом океане ученые обнаружили жуткое зубастое существо с щупальцами

Новости Татарстана

53 минуты назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли
В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платфо...
Новости Казани
22 часа назад

В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Не у нас

час назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни

Не у нас

час назад

Androidauthority.com: YouTube резко замедлился по всему миру

Новости Казани

2 часа назад

20 марта в Казани прошла эвакуация в 2 колледжах и техникуме
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025