Вчера с триумфом прошел следующий этап конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан", на котором из 29 уникальных номеров были выбраны 8 финалисток, которые продолжат борьбу за титул "Миссис бизнес талант Татарстан" на грандиозном финале 25 апреля в «Пирамиде». Конкурс вновь подтвердил, что талантливые бизнеследи способны не только вдохновлять на успех в предпринимательстве, но и раскрывать множество граней своей личности.

Каждая из участниц поразила жюри и зрителей яркими номерами, которые демонстрируют их творческий потенциал и стремление к самовыражению. Кто-то представил дебютную постановку труппы нового психотеатра и эмоции не оставили равнодушными никого в зале. Одна из участницпоказала свой актерский талант, сыграв сцену в постановке Чехова да так, что все зрители были на грани слез и мурашек. Вокальные номера, зажигательные танцевальные номера зарядили зрителей невероятной энергией.

Жюри пришлось нелегко — выбрать всего 8 лучших номеров из множества ярких и оригинальных представлений было сложной задачей. Однако, в финал прошли те, кто смог раскрыть свою индивидуальность, показать свой богатый внутренний мир.

"Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" — это не просто конкурс, это уникальная возможность для женщин-предпринимателей продемонстрировать свои таланты и проявить себя в разных сферах. Финал, который пройдет 25 апреля в "Пирамиде", обещает быть зрелищным и незабываемым. Ждем с нетерпением, кто из финалисток станет победительницей и раскроет новые горизонты для своего бизнеса и личного роста.