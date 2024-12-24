Многие россияне не знают своих предков даже в третьем колене и не могут назвать имена своих прабабушек и прадедушек. Социологи связывают столь «короткую» родовую память с тем, что страна пережила большое количество потрясений. Однако интерес к своим корням возрождается. Данные опросов показывают, что почти половина жителей страны хотели бы найти более подробную информацию о своей семейной истории.

Рамиль Гаптрахимов начал заниматься генеалогией в 2017 году, когда устроился в архив для исполнения генеалогических запросов.

— Именно там я научился создавать родословные с нуля, — вспоминает Рамиль. — Со временем стал начальником отдела, а затем заместителем директора по научной деятельности.

В 2021 году он основал генеалогический центр “Семь Поколений”, чтобы сосредоточиться на своем деле. За три года работы команда центра восстановила более 450 родословных, и в начале следующего года эта цифра превысит 500.

— Каждая родословная — это уникальная история, а не просто список имен, — отмечает Рамиль. — Мы особенно гордимся опытом в изучении татарских родословных. Наши работы охватывают татар из самых разных регионов, таких как Астрахань и Пенза, а также крещеных татар. Это сложная задача, но мы успешно с ней справляемся.

Специалисты центра в среднем восстанавливают 7–12 поколений, что является стандартом. Но бывают и исключения.

— Самое глубокое исследование, которое мы провели, охватило 15 поколений и дошло до середины XVI века. Это требует времени и терпения, но для нас нет ничего невозможного, — подчеркивает он.

Составление родословных должно стать доступным каждому

Как отмечает Рамиль Гаптрахимов, интерес к изучению семейной истории стабильно растет, и каждый месяц десятки людей обращаются за помощью. Однако не всем доступна эта услуга из-за ее трудоемкости и затратности.

— Создание родословной — это сложный и дорогостоящий процесс, который часто оказывается недоступным для большинства. Наша цель — сделать исследование родословных доступным каждому, — говорит Рамиль. Именно поэтому компания запускает обучающий курс, который поможет людям самостоятельно составлять генеалогическое древо.

Курс ориентирован на тех, кто хочет не только узнать свою историю, но и стать активным участником процесса.

— Многие хотят сами исследовать свои корни, ощутить связь с предками, почувствовать себя частью семейной истории, — объясняет Рамиль. — Именно для таких людей мы разработали программу, которая учит собирать факты, работать с архивами и создавать полное генеалогическое древо.

Рамиль приводит пример одного из клиентов: «Однажды мы предложили предпринимателю, у которого не было времени на исследование, лично отправиться в архив и изучить дело своего деда. Он был настолько впечатлен, что потом советовал всем попробовать этот опыт. Для многих это не просто изучение документов, а возможность почувствовать реальную связь с предками. Это особенное и незабываемое чувство».

Узнайте историю своей семьи шаг за шагом! На курсе вас ждет практическое обучение, консультации экспертов и доступ к уникальным знаниям о том, как создавать родословные.

Что будет включать в себя курс?

Само обучение будет охватывать все этапы создания родословной. Участники курса научатся собирать данные из открытых источников, делать запросы в учреждения, работать с архивами и правильно оформлять результаты своих исследований.

— Большая часть информации доступна, нужно только знать, где искать и как правильно интерпретировать данные, — поясняет Рамиль.

Курс состоит из четырех ключевых модулей:

Основы генеалогии: как проводить интервью, собирать первичную информацию, распознавать важные документы. Инструменты поиска: работа с онлайн-ресурсами и базами данных, запросы в ЗАГС, МВД, ФСБ и другие организации. Работа с архивами: изучение государственных архивов, поиск метрик, ревизий и личных дел. Оформление результатов: создание отчетов, схем, книг и генеалогических древ.

Обучение будет проходить в онлайн-формате на платформе GetCourse и начнется в январе. Оно рассчитано на три месяца, с двумя уроками в неделю, которые будут доступны в записи. Помимо этого, предусмотрены ежемесячные разборы — как групповые, так и индивидуальные. На них ученики смогут обсудить свои результаты, задать вопросы и получить рекомендации от специалистов.

Дополнительно участники курса будут иметь доступ к чату, где Рамиль и эксперты центра «Семь Поколений» помогут оперативно решать возникающие вопросы. Этот формат позволяет людям из любых регионов страны освоить навыки создания родословного древа без необходимости заказа дорогих услуг.

Важные детали: что потребуется для создания родословной?

Стоит учитывать, что работа с госархивами может потребовать дополнительных затрат. — Для получения справок, сканирования и распечатки документов потребуется заложить в бюджет 10–15 тысяч рублей. Это относительно небольшая сумма по сравнению со 150-500 тысячами рублей, которые обычно платят за заказ готовой родословной, — уточняет он.

Кроме того, участники курса смогут рассчитывать на помощь специалистов. В рамках обучения будут организованы индивидуальные консультации, где эксперты компании помогут разобраться в сложных моментах, подскажут, как найти нужную информацию и оформлять результаты исследований. Это позволит избежать тупиков в процессе и эффективно двигаться к созданию собственного генеалогического древа.

Старт курса и регистрация

Обучение стартует в начале следующего месяца, и Рамиль уверен, что этот курс привлечет множество людей, которые давно мечтали разобраться в истории своей семьи, но не знали, с чего начать. Обучение будет доступно для всех желающих, и регистрация уже открыта на сайте компании “Семь Поколений”.

— Мы хотим, чтобы люди почувствовали связь с историей своих предков и понимали, как важен каждый шаг в этом процессе, — заключает Рамиль Гаптрахимов.