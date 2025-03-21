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ГК ТОЧНО дарит участникам СВО скидку до 25% на покупку квартиры

ГК ТОЧНО запустила акцию «Подарки для СВОих» д...

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Один из крупнейших девелоперов России – ГК ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) – запустил акцию, в рамках которой участники СВО и члены их семей могут приобрести квартиру со скидкой до 25% или получить ремонт в подарок.

ГК ТОЧНО объявила о запуске специальной акции «Подарки для СВОих», которая направлена на поддержку участников СВО и их семей.

В рамках акции девелопер предоставляет военнослужащим следующий пакет специальных программ:

- скидку 15% до 25% на покупку квартиры или ремонт в подарок на сумму до 2 миллионов рублей;

- сертификат на покупку бытовой техники;

- сертификат на туристическую путёвку или поездку в санаторий;

- годовой абонемент в сеть фитнес-клубов Balance со скидкой 20%.

Так ГК ТОЧНО стремится не только помочь участникам СВО приобрести собственное жильё на выгодных условиях, но и поддержать их в повседневной жизни.

«Поддержка участников специальной военной операции — это не только наш гражданский долг, но и важный аспект социальной ответственности бизнеса. Мы с самого начала поддерживали участников СВО и их семьи. Сегодня решили сделать еще больше – помочь героям обрести свой дом на особых условиях. Акция «Подарки для СВОих» – это не только дань уважения их подвигу, но и вклад в укрепление будущего российских семей», – прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Акция «Подарки для СВОих» продлится с 19 марта до 31 мая 2025 года. Предложение комбинируется с любыми формами оплаты.

Подробные условия можно узнать в офисах продаж или на официальном сайте ГК ТОЧНО.

Напомним, что ГК ТОЧНО входит в топ-3 крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства и является лидером ЮФО по комплексному развитию территорий*. Компания реализует масштабные проекты, оснащенные всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой: детскими садами, школами, благоустроенными дворами и общественными пространствами.

Проекты ГК ТОЧНО представлены в 6 регионах, 13 городах России и неоднократно отмечены престижными девелоперскими премиями.

В Республике Татарстан ГК ТОЧНО возводит ЖК «Васильевский остров». Новый жилой комплекс на 10 тысяч жителей будет расположен в поселке Васильево. Проект города-курорта с инфраструктурой столичного уровня займет площадь 88 га и объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей.

В комплексе предусмотрены школа на 1224 учеников, два детских сада по 340 мест каждый, детская и взрослая поликлиника на 200 посещений в день, фитнес-клуб с акватермальным комплексом Balance. А также собственное озеро, вокруг которого ТОЧНО сконцентрирует курортную инфраструктуру.

*Лидер ЮФО по комплексному развитию территорий

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону +7 861 205 38 59

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