Сбер поддержал День Республики Татарстан на выставке-форуме «Россия»

2 декабря состоялся День Республики Татарстан на выставке «Россия». Волго-Вятский банк Сбербанка* организовал для делегации региона и гостей стенда тематическую экскурсию и лекцию в павильоне Сбера

Гостям экспозиции рассказывали интересные факты о древнем городе Болгар, острове-град Свияжске, Казанском Кремле и других, на экранах демонстрировались тематические ролики, а все желающие могли попробовать знаменитое блюдо татарской кухни – чак-чак.

На память о выставке и Дне региона гости могли заказать моментальную карту с уникальным дизайном, на котором изображены достопримечательности Татарстана. Дизайн карты генерировала нейросеть Kandinsky. Особой популярностью пользовалась карта с изображением мечети Кул Шариф. Кроме этого, можно было попросить робота-художника нарисовать свой портрет.

В зоне лектория в этот день были организованы экспресс-практикум по изучению татарского языка, на котором посетители смогли выучить разговорные фразы, необходимые туристу в Татарстане, а также мастер-класс по национальной татарской хореографии.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Павильон Сбера посетила делегация от Республики Татарстан. Команда республики познакомилась с современными технологиями и разработками банка, с его многолетней историей. Также Сбер и правительство Республики Татарстан заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сбер и Правительство Республики Татарстан связывает многолетнее сотрудничество по реализации сложнейших инфраструктурных, цифровых, образовательных, экологических и других проектов. В 2023 году с участием Сбера в регионе прошел Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», активно продолжается работа по строительству скоростной трассы «Москва-Казань», в столице республики открыт орнитологический маршрут «Обитатели озера Кабан», регион стал площадкой для множества мероприятий Сбера – Летней Сбербанкиады, ИТ-конференций, традиционного Зеленого марафона, регионального демодня молодежных акселераторов и других. Особое внимание мы уделяем сфере цифровых технологий. В регионе действуют ИТ-хаб Сбера, бесплатная школа программирования «Школа 21», 9 компаний республики проходят цифровую трансформацию совместно со Сбером. Татарстан является ярким примером сочетания богатой истории и традиций с динамичным развитием. Надеюсь, сегодня гости выставки поближе познакомились с культурными особенностями и достижениями региона».

Гости павильона познакомились и с другими зонами экспозиции. В современном офисе гости павильона смогли протестировать умные устройства Сбера. В залах «Надежный Сбер», «Созидающий Сбер», «Развивающий Сбер», «Здоровый Сбер» и «Увлекательный Сбер» представлены технологии компании для различных сфер жизни – семьи, безопасности, образования, здоровья и развлечений.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участниками стали все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всей России. Выставка позволит ознакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. На всё время проведения выставки запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, обширные образовательные и деловые программы.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.