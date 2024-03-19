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Сбер открыл регистрацию на Зелёный Марафон

Сбер открыл регистрацию на Зелёный Марафон

Фото: пресс-служба Сбербанка

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На забег можно зарегистрироваться до 26 мая

Стартовала регистрация на 11-й Зелёный Марафон Сбера, который пройдёт 1 июня — в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдёт более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега.

Участие в забеге и регистрация ― бесплатны. Регистрация продлится до 26 мая.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Участники марафона в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона и детский забег. В некотрых городах будут доступны и другие дистанции, можно выбрать 10 километров, а в Москве — полумарафон, а также инклюзивные забеги и скандинавская ходьба.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Зеленый марафон – не просто спортивное мероприятие с благотворительной составляющей, это семейный фестиваль, на площадке которого для каждого гостя вне зависимости от возраста найдутся увлечения по интересам. На территории Волго-Вятского банка Сбербанка в этом году забег пройдет в 10 городах: Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Перми, Владимире, Саранске, Кирове, Йошкар-Оле, Ижевске и Чебоксарах. Помимо спортивной части на площадках Зеленого марафона зрителей и болельщиков забега ждёт увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности. В прошлом году Зеленый марафон посетили более 57 тысяч гостей, а в забегах приняли участие более 29 тысяч бегунов. Мы видим большой интерес у жителей регионов к нашему событию и ожидаем в этом году еще больше участников».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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