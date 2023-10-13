На конференции Сбера в Казани обсудили национальные рынки
В Казани на площадке Школы 21 состоялась конференция «Татарстан: национальные рынки». Новые возможности», участие в которой приняли представители крупного бизнеса республики. Совместно с экспертами участники оценили перспективы и возможности развития бизнеса на национальных рынках.
Спикерами конференции выступили топ-менеджеры компаний, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений и эксперты Сбера. На встрече обсудили новые возможности для российских импортёров и экспортёров, поговорили об особенностях взаимодействия с зарубежными предпринимателями, рассмотрели пути и способы доставки и сертификации товаров. Помимо этого, в рамках конференции состоялся открытый диалог: «Лучшие практики и кейсы работы с рынками Индии».
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Выход на национальные рынки открывает бизнесу совершенно новые возможности. Планируя эту встречу, мы старались сделать программу насыщенной и полезной. Сбербанк остается надежным партнером, готовым предоставлять своим клиентам доступ к нашим международным возмоностям».