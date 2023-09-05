Важное в РТ
· Служба новостей

Качает не воду, а гигабайты: пять неожиданных мест для установки базовых станций билайна

Качает не воду, а гигабайты: пять неожиданных мест для установки базовых станций билайна

Источник фотографий «Пресс-служба билайна»

Подписаться в Telegram

Мобильная связь необходима всегда и везде, а для этого где-то неподалёку от абонента должна быть базовая станция. Однако земля, на которой необходимо разместить оборудование, принадлежит разным собственникам. Например, при строительстве жилых районов часто не учитывают необходимость построить «вышку» связи для покрытия сетью новых домов. Найти подходящее место, договориться с собственником земли, установить и настроить базовую станцию – задача оператора сотовой связи. Возможности для размещения оборудования могут быть разными, при этом качество покрытия должно оставаться одинаково высоким. Поэтому технические специалисты билайна придумывают нестандартные решения и используют необычные объекты для установки базовых станций.

Водонапорная башня, качающая не воду, а гигабайты

Благодаря этой базовой станции, 4G (Джи) доступен отдыхающим на первом российском курорте «Марциальные воды» в Карелии, и фотографии из отпуска улетают в соцсети за секунды. Курорт основал Петр I в 1719 году на месте обнаруженных на болоте Равдосуо железистых минеральных источников. Здесь специалисты оператора столкнулись с задачей обеспечить сигналом сотовой связи все базы отдыха в округе, сохранив исторический ансамбль. Для этого оборудование должно находиться на возвышенности. Поэтому базовую станцию решили установить на самом высоком сооружении – водонапорной башне, которая уже не функционирует. Антенны расположили на трубостойках рядом с большим баком для воды, сохранив в целости оборудование самой башни.

Плавучие пристани, обеспечивающие связью туристов

Перед техническими специалистами из Санкт-Петербурга стояла задача увеличить ёмкость сети во время летнего наплыва туристов. Гостей особенно привлекает центральная часть города, где много памятников архитектуры. Поскольку в центре Санкт-Петербурга плотная застройка, базовые станции решили установить прямо на воде – небольшие «вышки» специальной конструкции смонтировали на пристанях у Дворцовой и Английской набережных. Также эти базовые станции улучшают качество связи во время крупных мероприятий, например, Алых парусов.

Торговый образец, работающий на две ставки

В Нижегородской области новая «вышка» потребовалась, чтобы обеспечить связью клиентов, проезжающих по крупным автодорогам, а также предприятия по соседству. Строительство нового столба собственник земли не согласовал, поэтому использовали выставочной образец опоры, которую установил изготовитель металлических конструкций для продажи своих изделий. Так образец продукции стал завершенным, ведь теперь он показывает не только саму опору, но и как её использовать в реальной жизни.

Пожарная вышка для интернета и связи с родными

Мобильный интернет «ловит» даже в глухом лесу в республике Марий-Эл. Там находится посёлок Черное Озеро, где живут меньше 200 человек. Чтобы сеть покрыла как можно большую территорию, базовую станцию необходимо было расположить над лесом, так как деревья создают помехи для радиоволн. Единственным подходящим объектом в окрестностях оказалась пожарная смотровая вышка. Ставить рядом еще и вышку связи было нельзя, и билайн установил оборудование на пожарной вышке так, что оно не мешает огнеборцам осматривать окрестные леса.

Эйфелева башня для красоты и для 4G

Эйфелевой башней может похвастаться не только Париж. В Новосибирске тоже есть такая достопримечательность. И теперь она - не просто для красоты, но и для пользы. Специалисты билайна договорились с собственником конструкции и разместили антенны базовой станции на самом верху башни. Саму базовую станцию расположили рядом с достопримечательностью. Таким образом получилось охватить всю территорию соседнего рынка и дать продавцам и многочисленным покупателям возможность быстро отправлять сообщения через LTE (ЛТЕ), звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости.

Для обеспечения широкого покрытия и качественной связи, особый подход нужен к каждой базовой станции оператора. Часто для обеспечения устойчивого сигнала от технических специалистов требуются не только отличное знание своих функционала и специализации, но ещё изобретательность и умение найти решение в нестандартной ситуации. Благодаря этому абоненты билайна могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом даже в труднодоступных и отдалённых местах. Ещё больше неожиданных мест, где размещены базовые станции билайна здесь beelinenow.ru.

Реклама. beeline.ru

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Строительство из дерева: как выбрать пиломатериал в зависимости от времени года

фирма которые травят тараканов

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

строительство пристройки к дому цена в Москве

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Казани

4 часа назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Казани

28 минут назад

Ищут ответы на вопросы: в Казани пройдет премьера пластического перфоманса

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

Новости Казани

2 часа назад

Пройдет занятие для «жизнелюбов»: в Казани в сентябре всех ждут на танцевальные тренировки

Новости Казани

2 часа назад

Должны быть соблюдены все условия зоны Кремля: в Казани благоустроят пространство вдоль Кировской дамбы
Ограничат на двух улицах: в Авиастроительном районе Казани будет закрыт проезд
Новости Казани
час назад

Ограничат на двух улицах: в Авиастроительном районе Казани будет закрыт проезд

Армия и оружие

2 часа назад

Дальность полета увеличилась на тысячу км: ВКС России получат четыре бомбардировщика

Новости Татарстана

2 часа назад

Точную информацию утвердит президиум Госсовета РТ: послание главы РТ Госсовету запланировано на 14 сентября

Новости Татарстана

2 часа назад

Прошлый год был рекордным: в Татарстане упали цены на зерно
Казанцы массово переезжают за город: топ причин, по которым люди стали отказываться от жизни в квартирах 
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанцы массово переезжают за город: топ причин, по которым люди стали отказываться от жизни в квартирах 