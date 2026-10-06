Экономика

Дело Полубояринова: ущерб оценен в 7,5 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ущерб по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего генерального директора ПАО «Аэрофлот» Михаила Полубояринова оценивается примерно в 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. По версии следствия, Полубояринов по указанию других участников преступления организовал выпуск простого дисконтного векселя «ВЭБ.РФ» именно на эту сумму, чем причинил материальный ущерб.

Вексель, как уточняется, был выпущен со сроком предъявления через 6 775 дней с даты составления и ставкой доходности 9%. Его следовало продать ООО «Компания «Благо» за 1,5 млрд рублей — эти средства шли на частичную оплату договора требований между ООО «УК «Траст центр» и ООО «Компания «Благо». По данным следствия, бывшие руководители ПАО АКБ «Связь-банк» Денис Ноздрачев и Александр Копейко, используя служебное положение, согласовали частичную оплату векселем и участвовали в организации его выпуска.

В материалах дела фигурирует ныне покойный основатель ГК «Благо» Аркадий Фосман. Зная о залоге имущества ЗАО «Маслопродукт-био» у ПАО АКБ «Связь-банк» по кредиту и о процедуре банкротства компании, он, по версии следствия, решил обманным образом приобрести права на это имущество. Позже право требования по кредиту было уступлено ООО «УК Траст центр», а Фосман дал распоряжение организовать оценку имущества по заведомо заниженной себестоимости.

Оценку имущества ЗАО «Маслопродукт-био» по состоянию на 2014-2015 годы соучастники Фосмана произвели в размере 1,2 млрд рублей, тогда как реальная стоимость составляла 9 млрд рублей. Общая цена приобретаемых прав к должникам — почти 2 млрд рублей. Двадцать процентов от стоимости прав, 382 млн рублей, оплачивались безналичным переводом на счет ООО «УК «Траст центр», а оставшиеся 80% — 1,5 млрд рублей — путем передачи векселя «ВЭБ.РФ».

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