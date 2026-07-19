Цены в Приморье в июне выросли меньше, чем по России

В июне 2026 года цены в Приморском крае поднялись на 0,8% по сравнению с маем. Это ниже общероссийского показателя в 0,9%, подсчитали в Банке России на основе данных Росстата.

Главная причина — подешевела плодоовощная продукция. Как объяснил главный экономист Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич, в регион увеличились поставки импортных овощей и фруктов, что расширило предложение и снизило цены. В целом по стране, наоборот, фрукты и овощи подорожали.

Еще один фактор — снижение цен на подержанные иномарки. В первом полугодии вырос ввоз машин из Азии, и предложение на рынке увеличилось. В Приморье цены на них упали сильнее, чем в среднем по России.

А вот молочная продукция в крае, наоборот, подорожала — в отличие от общероссийской динамики. Причина — рост затрат местных производителей на логистику, в том числе из-за повышения тарифов на железнодорожные перевозки с начала года.

Годовая инфляция в Приморье в июне достигла 7,2%, тогда как по России — 6,0%.