Бастрыкин требует доклад о наезде подростка на полицейского в Казани

В Казани 16-летний подросток на питбайке сбил сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. Инцидент произошел утром 14 июля — парень выехал на дорогу общего пользования, нарушив ПДД. На перекрестке его попытались остановить инспекторы, но он не подчинился и при бегстве наехал на одного из полицейских. Сотрудника с травмами госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.

Подростку грозит серьезное наказание — дело на контроле у центрального аппарата.