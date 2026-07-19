Криминал

Бастрыкин требует доклад о наезде подростка на полицейского в Казани

Служба новостей Автор статьи
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В Казани 16-летний подросток на питбайке сбил сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. Инцидент произошел утром 14 июля — парень выехал на дорогу общего пользования, нарушив ПДД. На перекрестке его попытались остановить инспекторы, но он не подчинился и при бегстве наехал на одного из полицейских. Сотрудника с травмами госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.

Подростку грозит серьезное наказание — дело на контроле у центрального аппарата.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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