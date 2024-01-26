Пора к психологу: когда обращаться и как выбрать своего специалиста

Здоровье нашей психики не менее важно, чем физическое здоровье. Игнорирование проблем в душевной сфере чревато серьезными последствиями. Поэтому так важно вовремя распознать тревожные симптомы и обратиться за помощью к профессионалу.

Психолог поможет разобраться в себе, найти источники внутреннего дискомфорта, выработать стратегии преодоления кризисных ситуаций. Но когда же пора бить тревогу и идти на прием к специалисту? Давайте разберемся.

Признаки психологических проблем, требующих вмешательства

Поводом для визита к психологу могут стать:

Длительное подавленное настроение, хандра, апатия. Если плохое самочувствие держится неделями и мешает нормальной жизни – пора обратиться к специалисту.



Резкие перепады настроения, нестабильность эмоций. Скачки от эйфории к тоске на ровном месте – тревожный признак.



Постоянная раздражительность, вспыльчивость, агрессия. Если по мелочам впадаете в ярость – это сигнал к действию.



Навязчивые мысли, неконтролируемые страхи и тревога. Мучительные переживания, от которых невозможно избавиться, подавляют и мешают жить.



Проблемы со сном: бессонница, ночные кошмары. Нарушения сна влияют на дневную активность и могут усугублять депрессию.

Ситуации, указывающие на необходимость психолога

Определенные жизненные ситуации сами по себе являются стрессом и поводом обратиться к психологу:

Развод, потеря близкого человека, другие тяжелые утраты. Переживание горя – процесс болезненный и длительный. За помощью лучше обращаться к специалисту.



Постоянные конфликты в семье или на работе. Если отношения испорчены, а самостоятельно наладить их не получается, может помочь психолог.



Жертва насилия или травли (буллинга). Психолог поможет восстановиться после пережитого и научит защищать свои границы.



Пристрастие к азартным играм. Нехимические зависимости не менее опасны, чем алкоголизм или наркомания. Справиться с ними можно только с помощью специалиста.

Признаки проблем у детей и подростков

У детей психологические проблемы проявляются иначе. Поводом для беспокойства могут стать:

Резкое падение успеваемости и интереса к учебе. Ребенок не справляется с программой, хотя раньше учился хорошо.



Замкнутость, отсутствие друзей и проблемы в общении. Ребенок сторонится сверстников, не идет на контакт.



Частые истерики, капризы, непослушание родителям. Неконтролируемое хаотичное поведение – признак дискомфорта.



Повышенная тревожность, страхи, ночное недержание. Детские страхи в определенном возрасте нормальны, но иногда выходят из-под контроля.

Как правильно выбрать психолога и начать лечение

Подобрать специалиста на сайте bemeta.co можно, учитывая следующие критерии:

Определить специализацию психолога под свою проблему. При депрессии лучше выбрать когнитивно-поведенческую терапию, при проблемах в отношениях – семейного психолога.



Получить рекомендации от знакомых и врачей. Отзывы реальных пациентов помогут сделать правильный выбор.



Обратить внимание на опыт работы и образование. Лучше выбирать специалиста с многолетней практикой и высшим профильным образованием.



Оценить личные впечатления от первой встречи. Если чувствуете дискомфорт или непонимание – поищите другого специалиста.



Выбрать удобную локацию и график консультаций. Это повысит мотивацию ходить на приемы.



Обсудить ожидания и цели до начала терапии. Психолог должен предложить персонализированную программу лечения.



Не бояться сменить специалиста, если не подошел. Не все с первого раза находят «своего» доктора.

Заключение

Своевременное обращение к психологу, как только появились первые тревожные симптомы, поможет быстрее справиться с проблемой. Не стоит затягивать с визитом к специалисту в надежде, что все пройдет само собой. Действуйте, пока еще не упущено драгоценное время! Ваше психическое здоровье в опытных руках грамотного психолога!