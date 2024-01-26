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· Анастасия Есикова

Пора к психологу: когда обращаться и как выбрать своего специалиста

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Здоровье нашей психики не менее важно, чем физическое здоровье. Игнорирование проблем в душевной сфере чревато серьезными последствиями. Поэтому так важно вовремя распознать тревожные симптомы и обратиться за помощью к профессионалу.

Психолог поможет разобраться в себе, найти источники внутреннего дискомфорта, выработать стратегии преодоления кризисных ситуаций. Но когда же пора бить тревогу и идти на прием к специалисту? Давайте разберемся.

Признаки психологических проблем, требующих вмешательства

Поводом для визита к психологу могут стать:

  • Длительное подавленное настроение, хандра, апатия. Если плохое самочувствие держится неделями и мешает нормальной жизни – пора обратиться к специалисту.
  • Резкие перепады настроения, нестабильность эмоций. Скачки от эйфории к тоске на ровном месте – тревожный признак.
  • Постоянная раздражительность, вспыльчивость, агрессия. Если по мелочам впадаете в ярость – это сигнал к действию.
  • Навязчивые мысли, неконтролируемые страхи и тревога. Мучительные переживания, от которых невозможно избавиться, подавляют и мешают жить.
  • Проблемы со сном: бессонница, ночные кошмары. Нарушения сна влияют на дневную активность и могут усугублять депрессию.

Ситуации, указывающие на необходимость психолога

Определенные жизненные ситуации сами по себе являются стрессом и поводом обратиться к психологу:

  • Развод, потеря близкого человека, другие тяжелые утраты. Переживание горя – процесс болезненный и длительный. За помощью лучше обращаться к специалисту.
  • Постоянные конфликты в семье или на работе. Если отношения испорчены, а самостоятельно наладить их не получается, может помочь психолог.
  • Жертва насилия или травли (буллинга). Психолог поможет восстановиться после пережитого и научит защищать свои границы.
  • Пристрастие к азартным играм. Нехимические зависимости не менее опасны, чем алкоголизм или наркомания. Справиться с ними можно только с помощью специалиста.

Признаки проблем у детей и подростков

У детей психологические проблемы проявляются иначе. Поводом для беспокойства могут стать:

  • Резкое падение успеваемости и интереса к учебе. Ребенок не справляется с программой, хотя раньше учился хорошо.
  • Замкнутость, отсутствие друзей и проблемы в общении. Ребенок сторонится сверстников, не идет на контакт.
  • Частые истерики, капризы, непослушание родителям. Неконтролируемое хаотичное поведение – признак дискомфорта.
  • Повышенная тревожность, страхи, ночное недержание. Детские страхи в определенном возрасте нормальны, но иногда выходят из-под контроля.

Как правильно выбрать психолога и начать лечение

Подобрать специалиста на сайте bemeta.co можно, учитывая следующие критерии:

  • Определить специализацию психолога под свою проблему. При депрессии лучше выбрать когнитивно-поведенческую терапию, при проблемах в отношениях – семейного психолога.
  • Получить рекомендации от знакомых и врачей. Отзывы реальных пациентов помогут сделать правильный выбор.
  • Обратить внимание на опыт работы и образование. Лучше выбирать специалиста с многолетней практикой и высшим профильным образованием.
  • Оценить личные впечатления от первой встречи. Если чувствуете дискомфорт или непонимание – поищите другого специалиста.
  • Выбрать удобную локацию и график консультаций. Это повысит мотивацию ходить на приемы.
  • Обсудить ожидания и цели до начала терапии. Психолог должен предложить персонализированную программу лечения.
  • Не бояться сменить специалиста, если не подошел. Не все с первого раза находят «своего» доктора.

Заключение

Своевременное обращение к психологу, как только появились первые тревожные симптомы, поможет быстрее справиться с проблемой. Не стоит затягивать с визитом к специалисту в надежде, что все пройдет само собой. Действуйте, пока еще не упущено драгоценное время! Ваше психическое здоровье в опытных руках грамотного психолога!

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