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Манометры: как устроены и для чего нужны приборы для измерения давления

Михаил Светлов Автор статьи
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Контроль давления — одна из ключевых задач в промышленности, энергетике, строительстве и даже в быту. Для этого используют манометры — приборы, которые измеряют давление жидкостей, газов и паров . Они помогают следить за работой оборудования, предотвращать аварии и обеспечивать безопасность технологических процессов . Разбираемся, как устроены манометры, какие бывают и где применяются.

Что такое манометр

Манометр — это измерительный прибор, который определяет давление среды в замкнутом пространстве . В зависимости от того, что именно измеряется, различают несколько типов устройств:

  • Манометры — измеряют избыточное давление, то есть давление выше атмосферного .

  • Вакуумметры — измеряют разрежение, то есть давление ниже атмосферного .

  • Мановакуумметры — могут измерять как избыточное, так и вакуумметрическое давление .

  • Дифманометры — измеряют разность двух давлений .

  • Барометры — измеряют атмосферное давление .

Как устроен манометр

В основе работы большинства манометров лежит измерение деформации чувствительного элемента, который реагирует на давление . Наиболее распространены деформационные манометры — они составляют более 80% всех используемых приборов .

Основные элементы деформационного манометра:

  • Трубчатая пружина — изогнутая трубка, которая выпрямляется под давлением .

  • Мембрана — гибкая пластина, которая прогибается при изменении давления .

  • Сильфон — гофрированная трубка, которая сжимается или растягивается .

  • Передаточный механизм — преобразует движение чувствительного элемента в показания на шкале .

В современных цифровых манометрах деформация преобразуется в электрический сигнал, который выводится на экран . Такие приборы могут использоваться как эталонные — для поверки других манометров .

Основные типы манометров

ТипПринцип работыГде применяется
Деформационные (пружинные)Трубчатая пружина или мембрана деформируется под давлениемПромышленность, теплоэнергетика, быт — самый распространённый тип
ЖидкостныеДавление уравновешивается столбом жидкости (вода, ртуть, масло)Лабораторные исследования, калибровка
ГрузопоршневыеДавление уравновешивается весом поршня с грузамиЭталонные приборы для поверки, высокоточные измерения
ЭлектроконтактныеИмеют контакты для сигнализации или управленияСистемы автоматики, сигнализация давления
ЦифровыеДеформация преобразуется в цифровой сигналТочные измерения, поверка

Важные характеристики манометров

При выборе манометра стоит обращать внимание на несколько ключевых параметров :

  • Класс точности — показывает допустимую погрешность. Чем меньше число, тем точнее прибор. Для эталонных манометров погрешность может составлять 0,002–0,05%, для рабочих — 0,1–4,0% .

  • Диапазон измерений — определяет, какое давление можно измерять: от 0,1 до 1000 МПа .

  • Диаметр корпуса — влияет на удобство считывания показаний (63, 80 или 100 мм) .

  • Тип присоединения — резьба может быть метрической (М), дюймовой (G) или конической (NPT) .

Где применяются манометры

Сферы использования манометров очень широки :

  • Теплоэнергетика — контроль давления пара и воды в котлах и трубопроводах.

  • Нефтехимия — контроль давления в реакторах и технологических линиях.

  • Пищевая промышленность — измерение давления в технологических ёмкостях.

  • ЖКХ — контроль давления в системах водоснабжения и отопления.

  • Медицина — измерение артериального давления (тонометры) .

  • Автомобильная техника — измерение давления в шинах и в двигателях .

Заключение

Манометры — это незаменимый инструмент для контроля давления в самых разных сферах. Они помогают обеспечивать безопасность, эффективность и надёжность оборудования. При выборе важно учитывать назначение, класс точности и условия эксплуатации. Современные цифровые модели делают измерения более точными, а электроконтактные — позволяют автоматизировать процессы. Но даже самые простые механические манометры остаются надёжным решением для большинства задач.

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