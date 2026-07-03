Манометры: как устроены и для чего нужны приборы для измерения давления

Контроль давления — одна из ключевых задач в промышленности, энергетике, строительстве и даже в быту. Для этого используют манометры — приборы, которые измеряют давление жидкостей, газов и паров . Они помогают следить за работой оборудования, предотвращать аварии и обеспечивать безопасность технологических процессов . Разбираемся, как устроены манометры, какие бывают и где применяются.

Что такое манометр

Манометр — это измерительный прибор, который определяет давление среды в замкнутом пространстве . В зависимости от того, что именно измеряется, различают несколько типов устройств:

Манометры — измеряют избыточное давление, то есть давление выше атмосферного .

Вакуумметры — измеряют разрежение, то есть давление ниже атмосферного .

Мановакуумметры — могут измерять как избыточное, так и вакуумметрическое давление .

Дифманометры — измеряют разность двух давлений .

Барометры — измеряют атмосферное давление .

Как устроен манометр

В основе работы большинства манометров лежит измерение деформации чувствительного элемента, который реагирует на давление . Наиболее распространены деформационные манометры — они составляют более 80% всех используемых приборов .

Основные элементы деформационного манометра:

Трубчатая пружина — изогнутая трубка, которая выпрямляется под давлением .

Мембрана — гибкая пластина, которая прогибается при изменении давления .

Сильфон — гофрированная трубка, которая сжимается или растягивается .

Передаточный механизм — преобразует движение чувствительного элемента в показания на шкале .

В современных цифровых манометрах деформация преобразуется в электрический сигнал, который выводится на экран . Такие приборы могут использоваться как эталонные — для поверки других манометров .

Основные типы манометров

Тип Принцип работы Где применяется Деформационные (пружинные) Трубчатая пружина или мембрана деформируется под давлением Промышленность, теплоэнергетика, быт — самый распространённый тип Жидкостные Давление уравновешивается столбом жидкости (вода, ртуть, масло) Лабораторные исследования, калибровка Грузопоршневые Давление уравновешивается весом поршня с грузами Эталонные приборы для поверки, высокоточные измерения Электроконтактные Имеют контакты для сигнализации или управления Системы автоматики, сигнализация давления Цифровые Деформация преобразуется в цифровой сигнал Точные измерения, поверка

Важные характеристики манометров

При выборе манометра стоит обращать внимание на несколько ключевых параметров :

Класс точности — показывает допустимую погрешность. Чем меньше число, тем точнее прибор. Для эталонных манометров погрешность может составлять 0,002–0,05%, для рабочих — 0,1–4,0% .

Диапазон измерений — определяет, какое давление можно измерять: от 0,1 до 1000 МПа .

Диаметр корпуса — влияет на удобство считывания показаний (63, 80 или 100 мм) .

Тип присоединения — резьба может быть метрической (М), дюймовой (G) или конической (NPT) .

Где применяются манометры

Сферы использования манометров очень широки :

Теплоэнергетика — контроль давления пара и воды в котлах и трубопроводах.

Нефтехимия — контроль давления в реакторах и технологических линиях.

Пищевая промышленность — измерение давления в технологических ёмкостях.

ЖКХ — контроль давления в системах водоснабжения и отопления.

Медицина — измерение артериального давления (тонометры) .

Автомобильная техника — измерение давления в шинах и в двигателях .

Заключение

Манометры — это незаменимый инструмент для контроля давления в самых разных сферах. Они помогают обеспечивать безопасность, эффективность и надёжность оборудования. При выборе важно учитывать назначение, класс точности и условия эксплуатации. Современные цифровые модели делают измерения более точными, а электроконтактные — позволяют автоматизировать процессы. Но даже самые простые механические манометры остаются надёжным решением для большинства задач.