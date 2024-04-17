Лаишево: Открытый Секрет Татарстана

Когда говорят о Татарстане, обычно имеют в виду Казань, Болгар, Елабугу, Чистополь, Свияжск. Но есть ещё одно замечательное место, которое непременно стоит посетить, — Лаишево. Это небольшой городок в Республике Татарстан, расположенный на правом берегу реки Волги, всего в 26 километрах от Казани. Чем же он так привлекателен? Вот несколько причин отправиться именно туда, а подробнее о путешествии в этот прекрасный город можно прочесть по ссылке https://laishevo.ru/

Причина первая. Посетить «Берендей». Это частная сыроварня, где производят сыры из коровьего и козьего молока. На экскурсии вам расскажут об истории создания предприятия, покажут весь процесс производства, дадут попробовать и купить понравившиеся сорта. А ещё у вас будет возможность покормить животных, обитающих на ферме.

Причина вторая. Посмотреть музей «Каюмы Каримова». Он посвящён жизни и деятельности знаменитого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Здесь собраны фотографии, рукописи, письма, личные вещи писателя. Также представлены предметы быта татар начала XX века. Экспозиция музея размещена в доме, где родился и провел детские годы поэт.

Причина третья. Посетить Свято-Троицкий Макарьевский монастырь. Первые упоминания о нём относятся к XVII веку. Монастырь основал святой преподобный Макарий Желтоводский и Унженский. Обитель пережила много событий, в том числе разрушение и восстановление. Сейчас она является действующей.

Причина четвёртая. Отправиться на экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Его история начинается в 1613 году. Он также пережил периоды расцвета и запустения. В настоящее время в монастыре хранится чудотворная Грузинская икона Божией Матери. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников со всей страны.

Причина пятая. Побывать в музее уездного города. Здесь можно узнать об истории Лаишева, его жителях, традициях и обычаях. Экспозиции размещены в старинном купеческом особняке XIX века. Вы увидите документы, фотографии, картины, предметы быта, рассказывающие о прошлом города. Музей работает ежедневно, кроме понедельника.

Причина шестая. Прокатиться на колесе обозрения. Оно находится в парке Победы. Его высота составляет 48 метров. Аттракцион работает круглый год. С самой высокой точки открывается вид на город и реку Волгу. Рядом расположены другие аттракционы для детей и взрослых.

Причина седьмая. Побывать на острове «Птичий». Он находится недалеко от берега, поэтому до него легко добраться пешком. Остров получил своё название благодаря большому количеству гнездящихся птиц. Здесь можно увидеть цапель, чаек, уток, крачек, поганок. Кроме того, на острове растёт много деревьев и кустарников. Есть песчаный пляж, где можно позагорать и искупаться.