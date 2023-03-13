Женщина 9 лет носила в себе нерожденного ребенка, который ее в конечном итоге и убил

Женщина из Конго, которая переехала в Нью-Йорк, США, 9 лет носила в своем теле нерожденного ребенка. Плод окаменел, сдавил матери кишечник и довел ее до смерти, сообщает Daily Mail.

С родины женщина бежала из-за вооруженных конфликтов. В Танзании она родила восьмерых. Трое из детей умерли почти сразу после рождения, а во время девятой беременности она обратила внимание, что плод перестал шевелиться. В лагере для беженцев женщина обратилась к врачу.

Врачи сообщили пациентке, что сердце ребенка не бьется, и посоветовали ей вернуться через две недели, если у нее не случится выкидыша. Когда она вернулась в клинику, перед зданием собрались люди, которые обвинили ее в смерти ребенка. Женщина поспешила домой и решила, что больше не будет обращаться за медицинской помощью.

Плод, который должен был стать девятым ребенком женщины, перестал развиваться на 28-й неделе беременности. Выкидыша не произошло, поэтому он остался в теле матери и постепенно окаменел. Женщина девять лет носила его в своем теле и не знала об этом, пока не перебралась в США.

В Нью-Йорке конголезка обратилась к врачам с жалобой на боли в животе, несварение и булькающие звуки в животе после еды. Сканирование показало, что у 50-летней женщины литопедион — редкое осложнение, которое возникает, когда плод умирает во время внематочной беременности, а затем остается в организме матери и постепенно кальцинируется.

Пациентка отказалась от лечения. Она боялась операции и связывала ухудшение состояния здоровья с колдовским заклинанием, которое на нее якобы наложили в Африке.

Женщина умерла через 14 месяцев после прибытия в США. По мнению врачей, причиной смерти стала острая недостаточность питания. Погибшая не получала необходимые питательные вещества, поскольку окаменелый плод сдавливал ее кишечник.

