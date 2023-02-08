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"Уже не нужно посылать танки": Charlie Hebdo опубликовали чудовищную циничную карикатуру на землетрясение в Турции и повергли турков в немой ступор

"Уже не нужно посылать танки": Charlie Hebdo опубликовали чудовищную циничную карикатуру на землетрясение в Турции и повергли турков в немой ступор

Фото: открытые источники

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын прокомментировал карикатуру французского сатирического журнала Charlie Hebdo, созданную в связи с разрушительным землетрясением в Турции.

На своей странице в соцсетях Калын пожелал авторам карикатуры "подавиться своей злобой и ненавистью".

"Современные варвары. Подавитесь своей злобой и ненавистью", — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, опубликованная журналом карикатура "Землетрясение в Турции" сопровождается фразой "Уже не нужно посылать танки!".
Согласно последним данным, в результате подземных толчков в Турции погибли до 3432 человек и ещё 21 103 пострадали.

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