"Уже не нужно посылать танки": Charlie Hebdo опубликовали чудовищную циничную карикатуру на землетрясение в Турции и повергли турков в немой ступор
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Представитель турецкого президента Ибрагим Калын прокомментировал карикатуру французского сатирического журнала Charlie Hebdo, созданную в связи с разрушительным землетрясением в Турции.
На своей странице в соцсетях Калын пожелал авторам карикатуры "подавиться своей злобой и ненавистью".
"Современные варвары. Подавитесь своей злобой и ненавистью", — цитирует его РИА Новости.
Как уточняет агентство, опубликованная журналом карикатура "Землетрясение в Турции" сопровождается фразой "Уже не нужно посылать танки!".
Согласно последним данным, в результате подземных толчков в Турции погибли до 3432 человек и ещё 21 103 пострадали.