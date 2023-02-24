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Развертывают технику, нагнали людей на границу: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

Минобороны РФ: Украина готовит вторжение в Приднестровье
Развертывают технику, нагнали людей на границу: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

Фото: открытые источники

Власти Киева активизировали подготовку ко вторжению в Приднестровье, что представляет собой большую угрозу для миротворцев РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", — говорится в заявлении.

В самом Приднестровье проинформировали о готовности реагировать на любые провокации.

В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.

Реализация этой провокации, как подчеркнули в министерстве, несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях.

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