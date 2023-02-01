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Под прицелом - вся Россия: в новый пакет помощи Украине США впервые тайно планируют включить ракеты большей дальности

Под прицелом - вся Россия: в новый пакет помощи Украине США впервые тайно планируют включить ракеты большей дальности

Фото: sila-rf.ru

США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

"Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение", — говорится в сообщении.

По данным агентства, речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB — совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab уверяет, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
Установки HIMARS, поставляемые на данный момент с реактивными снарядами GMLRS, имеют дальность до 80 километров.

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