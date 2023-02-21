"Да, я лечусь, не считаю нужным скрывать это": жена президента Зеленского призналась, что у нее есть проблемы с психикой

Жена президента Зеленского призналась, что имеет проблемы с психикой

Жена украинского президента Елена Зеленская заявила, что все украинцы в данный момент имют проблемы с психикой, и она не стала исключением, пишет Zeit Magazin.

"Это постоянное давление делает всех в нашей стране психически и физически больными. Да, я тоже лечусь, получаю психологическую помощь. Я не думаю, что должна это скрывать", - сказала она.

45-летняя первая леди Украины отметила, что на нервной почве у нее также ухудшилось зрение. Она считает, что всему виной ее постоянный мониторинг текущих новостей с Украины, их она читает с телефона.

С госпожой Зеленской согласны и в Минздраве Украины. По мнению экспертов, жителей Незалежной скоро ждут большие проблемы со здоровьем. Инфаркты и инсульты станут "моложе" на 10-15 лет, вырастет в разы число онкологических и психических заболеваний.